В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов французский Лион принимал дома итальянский Ювентус. Встреча прошла в Лионе на стадионе Парк Олимпик Лион и завершилась со счетом 1:0.

Игра началась очень живо, игроки Ювентуса несколько раз подошли вплотную к штрафной зоне, однако им не удалось обойти защиту, а напарники по команде не смогли принять пас.

На 20-х минутах Лион начал отвечать и смог создать несколько опасных моментов возле ворот соперников. Карлу Токо Экамби почти удалось реализовать подачу с углового, однако мяч попал в перекладину.

Счет удалось открыть Лиону на 31-й минуте. Хуссем Ауар прорвался в штрафную, где сделал прекрасный навес на Лукаса Тузара, который отправил мяч в левый угол ворот.

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Во втором тайме Ювентус начал показывать более агрессивную игру. Игроки итальянского клуба то и дело пытались создать опасные моменты возле ворот соперника, однако защита французов не поддавалась.

Почти удалась атака гостям на 85-й минуте. Гонсало Игуаин получил передачу от Пауло Дибалы, однако удар пролетел мимо ворот.

На 87-й минуте мяч все же оказался в сетке Лиона, но арбитр зафиксировал офсайд.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Лионом и Ювентусом состоится 17 марта.