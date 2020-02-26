Лондонский Челси уступил мюнхенской Баварии на Стэмфорд Бридж со счетом 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это поражение для лондонского клуба стала крупнейшым в родных стенах в еврокубках за всю историю.

Что касается Баварии, то она ранее одерживала более разгромные победы над командами из Лондона. В марте 2017 года мюнхенцы со счетом 5:1 разгромили Арсенал, а в октябре 2019 года нанесли поражение Тоттенхэм Хотспур – 7:2.

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Также аристократы впервые за 34 года проиграли восемь матчей во всех турнирах на Стэмфорд Бридж в одном сезоне. Последний раз такое случилось в сезоне 1985/86.

Ответный матч между Баварией и Челси состоится 18 марта в Мюнхене на стадионе Альянц.

В другом матче 1/8 финала ЛЧ, который состоялся в Неаполе, Наполи едва не сотворил сенсацию в матче с Барселоной.