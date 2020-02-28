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Факты / Спорт

Днепр-1 дома победил Динамо благодаря хет-трику Супряги

В рамках 20-го тура чемпионата Украины Днепр-1 принимал на своем поле киевское Динамо. Киевляне проиграли днепровцев со счетом 3: 1.

Форвард днепрян Владислав Супряга, права на которого принадлежат Динамо, стал героем матча. Он сделал хет-трик, забив на 71, 82 и 90 минутах встречи.

Голы: Владислав Супряга (71, 82, 90) – Беньямин Вербич (45 5, с пенальти).

Динамо - Днепр-1: смотреть видео и обзор матча 20-тура чемпионата Украины

Стартовые составы:

СК Днепр-1: Юрчук, Адамюк, Лопиренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Ди Франко, Вакулко, Хобленко, Назаренко, Чичиков.

Запасные: Клищук, Гуйе, Шаповал, Когут, Тейлор, Батагов, Супряга.

Динамо: Бущан, Караваев, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Вербич, Русин.

Запасные: Бойко, Кадири, Соль, Шапаренко,Де Пена, Цыганков, Дуэлунд.

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На 6 минуте первого тайма Виталий Буяльский покинул команду Алексея Михайличенко. Полузащитник киевлян грубо сыграл против Юрия Вакулко.

Арбитр матча показала игроку красную карточку после просмотра видеоповтора.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что форвард Динамо Артем Беседин провалил допинг-тест после матча 5-го тура Лиги Европы против Мальме.

Фото: СК Днепр-1

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