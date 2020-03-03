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Факты / Спорт

Фитнес-богиня из Австралии Шантель Найт, которая мотивирует идти в спортзал

Австралийская красавица Шантель Найт много времени проводит в спортзале, а еще любит серфинг и активный отдых.

В 2018 году девушка выиграла турнир IFBB Pro League Australia в категории фитнес-бикини класс В.

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Информации о девушке немного, зато у Шантель есть соблазнительное видео с одной из тренировок.

Девушка завела страницу в Instagram относительно недавно – в мае прошлого года.

Сейчас на Шантель подписано чуть больше 70 тыс. пользователей. Своих подписчиков Найт часто радует соблазнительными снимками из спортзала, на которых демонстрирует свою фигуру.

  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
  • Шантель Найт
Фитнес-богиня из Австралии Шантель Найт, которая мотивирует идти в спортзал / 12 фотографий

Ранее Факты ICTV писали о фитнес-моделе Джанне Бреслин, которая согласилась обнажиться для известного глянца.

Фото: CHANTELLE KNIGHT

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