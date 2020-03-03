Австралийская красавица Шантель Найт много времени проводит в спортзале, а еще любит серфинг и активный отдых.
В 2018 году девушка выиграла турнир IFBB Pro League Australia в категории фитнес-бикини класс В.
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Информации о девушке немного, зато у Шантель есть соблазнительное видео с одной из тренировок.
Девушка завела страницу в Instagram относительно недавно – в мае прошлого года.
Сейчас на Шантель подписано чуть больше 70 тыс. пользователей. Своих подписчиков Найт часто радует соблазнительными снимками из спортзала, на которых демонстрирует свою фигуру.
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Фитнес-богиня из Австралии Шантель Найт, которая мотивирует идти в спортзал / 12 фотографий
Ранее Факты ICTV писали о фитнес-моделе Джанне Бреслин, которая согласилась обнажиться для известного глянца.
Фото: CHANTELLE KNIGHTPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…Загружается…
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