Мария Долореш душ Сантуш Авейру, мать форварда Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, столкнулась с проблемами со здоровьем.

65-летняя женщина прошлой ночью перенесла инсульт и была срочно госпитализирована в больницу на Мадейре. Сейчас мать футболиста находится под наблюдением медиков, а ее состояние стабильное.

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Известно, что врачи проведут ряд тестов с целью установить серьезность последствий инсульта для дам Авейру.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Feb 14, 2020 at 7:10am PST

В 2007 году Мария Долореш победила рак молочной железы, а в прошлом году заявляла, что снова проходит курс лечения.

Ранее Криштиану Роналду рассказал о своей мечте после завершения игровой карьеры.

Источник: A Bola