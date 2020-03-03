Мария Долореш душ Сантуш Авейру, мать форварда Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду, столкнулась с проблемами со здоровьем.
65-летняя женщина прошлой ночью перенесла инсульт и была срочно госпитализирована в больницу на Мадейре. Сейчас мать футболиста находится под наблюдением медиков, а ее состояние стабильное.
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Известно, что врачи проведут ряд тестов с целью установить серьезность последствий инсульта для дам Авейру.
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В 2007 году Мария Долореш победила рак молочной железы, а в прошлом году заявляла, что снова проходит курс лечения.
Ранее Криштиану Роналду рассказал о своей мечте после завершения игровой карьеры.
Источник: A Bola