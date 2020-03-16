Футболисты Гремио вышли на матч в защитных масках в знак протеста

Перед матчем чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул между Гремио и Сан-Луисом, который прошел в Порту-Алегри на стадионе Гремио, хозяева поля вышли на игру в защитных масках.

Таким образом футболисты Гремио выразили свой протест против проведения соревнований в период пандемии коронавируса.

The Grêmio players didn’t take any risks with the coronavirus before their game this weekend pic.twitter.com/ttbm6C2yY1 — 433 (@433) March 15, 2020

Встреча прошла 15 марта при пустых трибунах стадиона Гремио. Хозяева поля взяли верх над Сан-Луисом со счетом 3:2.

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После матча ситуацию прокомментировал главный тренер Гремио Ренато Порталуппи.

— Пришло время заявить о своей позиции, мы одели маски, чтобы показать власти, что игроки — тоже люди. Мы не застрахованы от Covid-19, а смысла закрывать двери нет. Да фанаты будут в безопасности, а на тех, кто работает в футболе, наплевать. Весь мир остановился, так почему в бразильском футболе должно быть иначе? Надеемся, что здравый смысл победит, — сказал Порталуппи.

После матча Бразильская конфедерация футбола сообщила, что прекращает все соревнования под своей эгидой, но чемпионаты штатов находятся вне ее юрисдикции.

Ранее розыгрыш Кубка Либертадорес приостановили из-за распространения коронавируса.