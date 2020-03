Футболисты Гремио вышли на матч в защитных масках в знак протеста

Перед матчем чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул между Гремио и Сан-Луисом, который прошел в Порту-Алегри на стадионе Гремио, хозяева поля вышли на игру в защитных масках.

Таким образом футболисты Гремио выразили свой протест против проведения соревнований в период пандемии коронавируса.

The Grêmio players didn’t take any risks with the coronavirus before their game this weekend pic.twitter.com/ttbm6C2yY1

— 433 (@433) March 15, 2020