PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Футболисты Гремио вышли на матч в защитных масках в знак протеста

Перед матчем чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул между Гремио и Сан-Луисом, который прошел в Порту-Алегри на стадионе Гремио, хозяева поля вышли на игру в защитных масках.

Таким образом футболисты Гремио выразили свой протест против проведения соревнований в период пандемии коронавируса.

Встреча прошла 15 марта при пустых трибунах стадиона Гремио. Хозяева поля взяли верх над Сан-Луисом со счетом 3:2.

Читайте: Компания владельца Хоффенхайма близка к созданию вакцины от коронавируса

После матча ситуацию прокомментировал главный тренер Гремио Ренато Порталуппи.

— Пришло время заявить о своей позиции, мы одели маски, чтобы показать власти, что игроки — тоже люди. Мы не застрахованы от Covid-19, а смысла закрывать двери нет. Да фанаты будут в безопасности, а на тех, кто работает в футболе, наплевать. Весь мир остановился, так почему в бразильском футболе должно быть иначе? Надеемся, что здравый смысл победит, — сказал Порталуппи.

После матча Бразильская конфедерация футбола сообщила, что прекращает все соревнования под своей эгидой, но чемпионаты штатов находятся вне ее юрисдикции.

Ранее розыгрыш Кубка Либертадорес приостановили из-за распространения коронавируса.

Источник: Daily Mail

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка