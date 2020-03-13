Кубок Либертадорес приостановили из-за коронавируса

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) приняла решение приостановить розыгрыш Копа Либертадорес из-за распространения коронавируса.
Новый розыгрыш турнира стартовал 21 января. Теперь участники турнира находятся на групповой стадии соревнований.
— В связи с риском распространения коронавируса, с целью защиты здоровья и безопасности делегатов, судей, официальных лиц, журналистов и болельщиков принято решение отложить матчи Кубка Либертадорес, которые запланированы на период с 15 по 21 марта, — говорится в заявлении КОНМЕБОЛ.
La Dirección de Competiciones de Clubes de la CONMEBOL informó la suspensión temporal de la CONMEBOL @Libertadores 2020
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— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 12, 2020
Также указано, что вскоре календарь турнира подкорректируют и внесут изменения.
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Ранее стало известно, что ФИФА решила отложить отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке из-за коронавируса.
Источник: CONMEBOL