ФИФА хочет обязать клубы продлить с футболистами истекающие контракты

ФИФА разработала план спасения текущего футбольного сезона, который позволит продлить контракты с игроками.

Отмечается, что пандемия коронавируса является форс-мажором — непредсказуемым обстоятельством, который сейчас мешает выполнять условия контракта.

В регламенте ФИФА указано, что в подобных случаях совет организации может вносить поправки.

Известно, что соглашения должны продлить до новых дат окончания сезона. Также организация хочет, чтобы сроки трансферных окон были изменены в соответствии с датой старта нового сезона.

В частности, в документе сказано, что если срок действия соглашения истекает в первоначальную дату окончания сезона, договор продлевается до новой даты его завершения.

Такой же подход будет использован и в отношении соглашений на следующий сезон, их стартовая дата должна быть изменена в соответствии с новым календарем.

Рабочая группа также рассмотрит проблему ответственности клубов по выплате зарплат сотрудникам во время паузы в розыгрышах. В документе сказано, что клубы, игроки и тренеры должны работать вместе и договориться о сокращении зарплат и предоставления рассрочки.

Члены рабочей группы ФИФА обсудят этот документ в четверг. Организация еще не приняла окончательного решения по этим вопросам.

Также Факты ICTV сообщали, что Международная федерация футбола может продлить летнее трансферное окно до января 2021 года.