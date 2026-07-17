Ушла из жизни ирландская актриса Бренда Фрикер, известная по роли в фильме Один дома 2 как леди с голубями. Оскароносной актрисе был 81 год.

Об этом сообщает BBC.

Бренда Фрикер умерла: что известно о ее смерти

По информации иностранных изданий, Бренда Фрикер в последние годы испытывала проблемы со здоровьем. Актриса скончалась в возрасте 81 года.

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– Мы никогда больше не увидим ее такой. Мир стал хуже из-за его отсутствия. Мне было честью знать, любить и работать с ней. Она всегда будет иметь место в моем и сердце многих поклонников кино и телевидения во всем мире, – заявил ее агент Фил Белфилд.

Бренда Фрикер стала первой ирландской актрисой, получившей Оскар. В 1990 году награду ей присудили за роль второго плана в фильме Моя левая нога.

Кроме этого, она сыграла роль дамы с голубями в фильме Сам дома 2, который стал культовым. Ее героиня жила в Центральном парке Нью-Йорка и стала другом для маленького Кевина Маккалистера.

Звезда оставила после себя десятки ролей и навсегда вошла в историю мирового кино. В частности, она сыграла медсестру Меган Роуч в телесериале BBC Несчастная помощь в 1986 году.

Среди других ее фильмов: Я вышла замуж за убийцу с топором 1993 года, Ангелы на дальнем поле 1994 года, Время убивать 1996 года и Вероника Герин 2003 года.

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