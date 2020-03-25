ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января

Международная федерация футбола может продлить летнее трансферное окно до января 2021 года.

Коронавирус может нанести большие финансовые потери клубам и их владельцам. Ожидается, что расходы на трансферы значительно снизятся после окончания сезона.

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ФИФА проводит беседы с клубами по поводу продления трансферного окна. Некоторые руководители уже поддержали идею пролонгации летнего трансферного окна до зимы.

Пока существует неопределенность относительно того, захотят ли владельцы тратить большие деньги после такого пагубного периода из-за пандемии Covid-19.

Сейчас почти все футбольные чемпионаты мира приостановлены из-за коронавируса, включая украинскую Премьер-лигу.

К слову, французское издание France Football опубликовало имена самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира.