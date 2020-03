Конор МакГрегор закупит на €1 млн защитные средства для медиков в Ирландии

Боец ММА Конор МакГрегор анонсировал, что закупит для ирландских медиков, которые непосредственно борются с распространением коронавируса, защитное оборудование на сумму €1 млн.

Также МакГрегор опубликовал видео, в котором призвал людей соблюдать указания касающиеся социальной дистанции и самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Спортсмен также рассказал, что записать ролик его попросил в личных сообщениях министр финансов Ирландии Пасхал Донохо. В частных сообщениях к Конору министр отметил, что спортсмен является примером для многих ирландцев и они его гораздо лучше слушают, нежели политиков.

МакГрегор опубликовал соответствующую переписку с Донохо, в которой он анонсировал пожертвование в размере €1 млн.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.

Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 25, 2020