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Факты / Спорт

Конор МакГрегор закупит на €1 млн защитные средства для медиков в Ирландии

Боец ММА Конор МакГрегор анонсировал, что закупит для ирландских медиков, которые непосредственно борются с распространением коронавируса, защитное оборудование на сумму €1 млн.

Также МакГрегор опубликовал видео, в котором призвал людей соблюдать указания касающиеся социальной дистанции и самоизоляции, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Спортсмен также рассказал, что записать ролик его попросил в личных сообщениях министр финансов Ирландии Пасхал Донохо. В частных сообщениях к Конору министр отметил, что спортсмен является примером для многих ирландцев и они его гораздо лучше слушают, нежели политиков.

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МакГрегор опубликовал соответствующую переписку с Донохо, в которой он анонсировал пожертвование в размере €1 млн.

— Сегодня я покупаю личные средства защиты на €1 млн, которые необходимы медикам в больницах региона Ленстер, — отметил МакГрегор.

Регион Ленстер больше всех пострадал от коронавируса в Ирландии.

Напомним, самый большой спортивный стадион Ирландии Кроук Парк переоборудовали в один из центров тестирования на коронавирус.

Источник: Irish Post

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