Стала известна дата третьего боя Уайлдера и Фьюри

Третий поединок между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером запланирован на 3 октября в Лас-Вегасе.

Из-за ситуации с с пандемией коронавируса организаторы боя решили провести третью встречу спортсменов осенью, а не летом.

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Известно, что Уайлдер получит 40% гонорара за бой, а Фьюри — 60%. Арена, где пройдет поединок, пока не определена.

Напомним, 22 февраля во втором поединке Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона мира. Для Уайлдера это было первое поражение на профессиональном ринге.

Первый бой, который прошел в 2018 году, завершился вничью.

Уайлдеру 34 года, он удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В активе американца 42 победы, из которых 41 нокаутом, одно поражение и одна ничья. В активе 31-летнего Фьюри 30 побед, из которых 21 нокаутом и одна ничья.

Источник: The Athletic

Фото: Boxing Scene