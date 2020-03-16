Британское антидопинговое агентство (UKAD) планирует расследовать дело братьев Фьюри касательно сокрытия употребления допинга, о котором публично сообщил фермер из Ланкашира Мартин Керфут.

Керфут заявил, что представитель Фьюри предлагал ему $30 тыс. за дачу ложных показаний по делу о проваленном боксером допинг-тесте в 2015 году.

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Если UKAD сумеет доказать вину братьев Фьюри, то каждый из них может получить восьмилетнюю дисквалификацию.

Напомним, в феврале 2015 году в организме Тайсона Фьюри и его кузена Гьюи Фьюри нашли запрещенный стероид нандролон. Фермер Мартин Керфут помог братьям избежать длительной дисквалификации, заявив, что данное вещество попало в пищу из-за некачественного мяса дикого кабана.

К слову, Тайсон Фьюри хочет провести третий бой с Деонтеем Уайлдером и завершить карьеру поединком с Энтони Джошуа.

Фото: Boxing Scene