Стала відома дата третього бою Вайлдера та Ф’юрі

Третій поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC в надважкій вазі британцем Тайсоном Ф’юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером запланований на 3 жовтня у Лас-Вегасі.

Через ситуацію з з пандемією коронавірусу організатори бою вирішили провести третю зустріч спортсменів восени, а не влітку.

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Відомо, що Вайлдер отримає 40% гонорару за бій, а Ф’юрі – 60%. Арена, де пройде поєдинок, поки не визначена.

Нагадаємо, 22 лютого у другому поєдинку Ф’юрі переміг Вайлдера технічним нокаутом у сьомому раунді і завоював титул чемпіона світу. Для Вайлдера це була перша поразка на професійному ринзі.

Перший бій, який пройшов у 2018 році, завершився внічию.

Вайлдеру 34 роки, він утримував титул чемпіона світу за версією WBC з січня 2015 року, захистивши його десять разів. В активі американця 42 перемоги, з яких 41 нокаутом, одна поразка та одна нічия. В активі 31-річного Ф’юрі 30 перемог, з яких 21 нокаутом та одна нічия.

Джерело: The Athletic

Фото: Boxing Scene