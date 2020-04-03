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Факты / Спорт

Лестер опубликовал документальный фильм о своем сенсационном чемпионство

Документальная лента о чемпионском сезон Лестера в АПЛ в сезоне-2015/16 под названием Бесстрашные лисы: наша история вышел на официальном YouTube-канале Лестер Сити.

Четыре года назад лисы под руководством итальянского наставника Клаудио Раньери сенсационно впервые в истории выиграли чемпионат Англии.

Ранее максимальным достижением Лестера в чемпионате Англии была вторая строчка в сезоне-1928/29. А в 2000 году Лестер поднял трофей Кубка лиги.

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В текущем сезоне после 29 туров АПЛ Лестер занимает третье место (53 очка) после Ливерпуля (82) и Манчестер Сити (57 + одна игра в запасе).

Сейчас чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса до 30 апреля.

Фото: Dreamstime

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