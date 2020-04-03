PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Неймар пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом

Форвард французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар сделал крупное пожертвование на помощь в борьбе с коронавирусом.

Футболист пожертвовал больше €850 тыс. UNICEF и благотворительному фонду, который основали бразильские знаменитостями во главе с телеведущим и другом Неймара Лучано Геком.

Читайте: Конор МакГрегор закупит на €1 млн защитные средства для медиков в Ирландии

Эти деньги пойдут на борьбу с коронавирусом и оказания помощи тем, кто борется с последствиями глобальной пандемии.

Также известно, что Неймар и другие бразильские знаменитости собрали около €263 тыс., чтобы помочь нуждающимся жителям Рио-де-Жанейро.

Сейчас в Бразилии зафиксировано 8 076 случаев заражения вирусом Covid-19, умерли 327 человек.

Напомним, главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола пожертвовал €1 млн на борьбу с коронавирусом.

Фото: neymarjr

Источник: L’Equipe

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка