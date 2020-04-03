Неймар пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом

Форвард французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар сделал крупное пожертвование на помощь в борьбе с коронавирусом.

Футболист пожертвовал больше €850 тыс. UNICEF и благотворительному фонду, который основали бразильские знаменитостями во главе с телеведущим и другом Неймара Лучано Геком.

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Эти деньги пойдут на борьбу с коронавирусом и оказания помощи тем, кто борется с последствиями глобальной пандемии.

Также известно, что Неймар и другие бразильские знаменитости собрали около €263 тыс., чтобы помочь нуждающимся жителям Рио-де-Жанейро.

Сейчас в Бразилии зафиксировано 8 076 случаев заражения вирусом Covid-19, умерли 327 человек.

Напомним, главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола пожертвовал €1 млн на борьбу с коронавирусом.

Фото: neymarjr