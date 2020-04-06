Для развития и хорошего самочувствия каждому ребенку ежедневно нужно активно двигаться более часа. А во время длительного карантина физические упражнения необходимы не только детям, но и взрослым.

Утренняя зарядка помогают детям снять напряжение, расслабиться, переключить внимание, поднять настроение.

В отличие от школы, дома есть больше времени и пространства, чтобы ребенок мог размяться. Ведь в обычной обстановке он, не стесняясь, сможет делать все, что захочется — прыгать, приседать, растягиваться.

Чем полезна утренняя зарядка?

Утренняя зарядка позволяет окончательно проснуться, размять мышцы, доставить порцию кислорода ко всем клеткам тела — поэтому после нее появляется ощущение заряженности на весь день.

Также ежедневная двигательная активность — это залог не только физического, но и психологического здоровья:

снижает раздражительность и тревожность;

придает уверенности в себе;

способствует социальной интеграции в общество.

Если ребенок недостаточно двигается, у него может развиться гиподинамия. Эту болезнь еще называют болезнью цивилизации. В случае гиподинамии ухудшаются кровообращение, дыхание, пищеварение, снижается мышечная сила.

Страдают и другие функции организма: ухудшаются память, внимание, снижается умственная и физическая работоспособность. Иммунитет снижается, ребенок чаще болеет.

Факты ICTV предлагают несколько интересных руханок, которые непременно придадут яркости, а главное — пользы во время карантина.

Утренняя зарядка Вверх — вниз

Приятная и легкая для запоминания анимированная песенка позволит продемонстрировать детям простые и полезные упражнения.

Медведь Чарли Агаду

Небольшой мультфильм познакомит знакомит детей с мишкой Чарли. Его зажигательный танец поможет провести чрезвычайно продуктивную руханку и подарит детям положительные эмоции.

Мультик можно использовать не только для подвижные, но и для проверки знаний английского языка.

Разминка Привет

По сюжету этого мультфильма-подвижные, школьники из разных стран мира поздравляют друг друга и выполняют простые, но весьма полезны упражнения.

Руханку можно совместить с изучением английского языка, географии или истории. Она подходит для учащихся младшей и старшей школы.

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием уроков Всеукраинской школы онлайн на время карантина.

Источник: НУШ