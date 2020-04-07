PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Від Азара до Бекхема: чому футболісти голяться наголо

Футболісти знайшли спосіб урізноманітнити життя, сидячи у чотирьох стінах під час карантину. Спортсмени вирішили кардинально змінити свій зовнішній вигляд, поголившись наголо.

Відповідний “лисий” флешмоб під назвою #HaircutAtHome з кожним днем набирає дедалі більшої популярності у соцмережах.

Челендж #HaircutAtHome почався з хавбека мадридського Реала Едена Азара. 29-річний футболіст поголив голову наголо. Фотографію нового іміджу бельгійця виклав на своїй сторінці в Instagram його барбер Ахмед Алсанаві, який закликав всіх залишатися вдома, попри відросле волосся та інші обставини.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений A STAR (@astarbarbers)

Алсанаві запропонував усім приєднатися до флешмобу. Для цього потрібно лише постригтися, не виходячи за поріг власного дому.

Читайте: Це занадто рано: Трент розсмішив Клоппа під час ранкової сесії з йоги

Першим, хто наслідував приклад Азара, став хавбек мадридського Атлетіко Сауль Ньїгес.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Saul Niguez Esclapez (@saulniguez)

Не залишився осторонь і головний модник англійської Прем’єр-ліги іспанець Ектор Бельєрін. Футболіст закликав своїх фоловерів залишатися вдома та насолоджуватися сонячною погодою.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Héctor Bellerín (@hectorbellerin)

STAY home – з таким закликом звернувся форвард Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль, прикріпивши знімок без шевелюри.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Anthony Martial (@martial_9)

До челленджу #HaircutAtHome приєднався також Девід Бекхем. Екс-футболіст та власник клубу Інтер Майамі тепер виглядає ось так.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

У флешмобі взяли участь не лише футболісти. Актор Скотт Еванс, брат актора Кріса Еванса, поділився в своєму Instagram записом процесу стрижки. Зголивши певну кількість волосся машинкою, актор пожартував: Ну, тепер уже немає шляху назад!

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Scott Evans (@scottevansgram)

Згодом Скот опублікував фінальний результат, але шанувальники актора зазначили, що його стрижка трохи нерівна. У відповідь на це Евенс додав відео, де його старший брат Кріс допомагає йому підрівняти кінчики.

Звісно, якщо ви не готові прощатися з волоссям, не варто кардинально змінювати свій стиль, як це зробили футболісти та зірки. Однак, челендж #HaircutAtHome – це можливість відкласти похід до перукарні до більш безпечних часів.

Також Факти ICTV підготували підбірку фільмів про спорт, які варто подивитися під час карантину.

Фото: David Beckham, Héctor Bellerín

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка