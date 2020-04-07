Від Азара до Бекхема: чому футболісти голяться наголо

Футболісти знайшли спосіб урізноманітнити життя, сидячи у чотирьох стінах під час карантину. Спортсмени вирішили кардинально змінити свій зовнішній вигляд, поголившись наголо.

Відповідний “лисий” флешмоб під назвою #HaircutAtHome з кожним днем набирає дедалі більшої популярності у соцмережах.

Челендж #HaircutAtHome почався з хавбека мадридського Реала Едена Азара. 29-річний футболіст поголив голову наголо. Фотографію нового іміджу бельгійця виклав на своїй сторінці в Instagram його барбер Ахмед Алсанаві, який закликав всіх залишатися вдома, попри відросле волосся та інші обставини.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений A STAR (@astarbarbers) 26 Бер 2020 р. о 8:38 PDT

Алсанаві запропонував усім приєднатися до флешмобу. Для цього потрібно лише постригтися, не виходячи за поріг власного дому.

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Першим, хто наслідував приклад Азара, став хавбек мадридського Атлетіко Сауль Ньїгес.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Saul Niguez Esclapez (@saulniguez) 28 Бер 2020 р. о 4:30 PDT

Не залишився осторонь і головний модник англійської Прем’єр-ліги іспанець Ектор Бельєрін. Футболіст закликав своїх фоловерів залишатися вдома та насолоджуватися сонячною погодою.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Héctor Bellerín (@hectorbellerin) 27 Бер 2020 р. о 10:36 PDT

STAY home – з таким закликом звернувся форвард Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль, прикріпивши знімок без шевелюри.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Anthony Martial (@martial_9) 28 Бер 2020 р. о 8:38 PDT

До челленджу #HaircutAtHome приєднався також Девід Бекхем. Екс-футболіст та власник клубу Інтер Майамі тепер виглядає ось так.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham) 3 Кві 2020 р. о 1:29 PDT

У флешмобі взяли участь не лише футболісти. Актор Скотт Еванс, брат актора Кріса Еванса, поділився в своєму Instagram записом процесу стрижки. Зголивши певну кількість волосся машинкою, актор пожартував: Ну, тепер уже немає шляху назад!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Scott Evans (@scottevansgram) 22 Бер 2020 р. о 1:46 PDT

Згодом Скот опублікував фінальний результат, але шанувальники актора зазначили, що його стрижка трохи нерівна. У відповідь на це Евенс додав відео, де його старший брат Кріс допомагає йому підрівняти кінчики.

Don’t worry @itskatelambert, my brother helped me even it out. pic.twitter.com/a2s2vaEQ9a — Scott Evans (@thescottevans) March 24, 2020

Звісно, якщо ви не готові прощатися з волоссям, не варто кардинально змінювати свій стиль, як це зробили футболісти та зірки. Однак, челендж #HaircutAtHome – це можливість відкласти похід до перукарні до більш безпечних часів.

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Фото: David Beckham, Héctor Bellerín