Від Азара до Бекхема: чому футболісти голяться наголо

Футболісти знайшли спосіб урізноманітнити життя, сидячи у чотирьох стінах під час карантину. Спортсмени вирішили кардинально змінити свій зовнішній вигляд, поголившись наголо.
Відповідний “лисий” флешмоб під назвою #HaircutAtHome з кожним днем набирає дедалі більшої популярності у соцмережах.
Челендж #HaircutAtHome почався з хавбека мадридського Реала Едена Азара. 29-річний футболіст поголив голову наголо. Фотографію нового іміджу бельгійця виклав на своїй сторінці в Instagram його барбер Ахмед Алсанаві, який закликав всіх залишатися вдома, попри відросле волосся та інші обставини.
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Алсанаві запропонував усім приєднатися до флешмобу. Для цього потрібно лише постригтися, не виходячи за поріг власного дому.
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Першим, хто наслідував приклад Азара, став хавбек мадридського Атлетіко Сауль Ньїгес.
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Не залишився осторонь і головний модник англійської Прем’єр-ліги іспанець Ектор Бельєрін. Футболіст закликав своїх фоловерів залишатися вдома та насолоджуватися сонячною погодою.
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STAY home – з таким закликом звернувся форвард Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль, прикріпивши знімок без шевелюри.
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До челленджу #HaircutAtHome приєднався також Девід Бекхем. Екс-футболіст та власник клубу Інтер Майамі тепер виглядає ось так.
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У флешмобі взяли участь не лише футболісти. Актор Скотт Еванс, брат актора Кріса Еванса, поділився в своєму Instagram записом процесу стрижки. Зголивши певну кількість волосся машинкою, актор пожартував: Ну, тепер уже немає шляху назад!
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Згодом Скот опублікував фінальний результат, але шанувальники актора зазначили, що його стрижка трохи нерівна. У відповідь на це Евенс додав відео, де його старший брат Кріс допомагає йому підрівняти кінчики.
Don’t worry @itskatelambert, my brother helped me even it out.
— Scott Evans (@thescottevans) March 24, 2020
Звісно, якщо ви не готові прощатися з волоссям, не варто кардинально змінювати свій стиль, як це зробили футболісти та зірки. Однак, челендж #HaircutAtHome – це можливість відкласти похід до перукарні до більш безпечних часів.
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Фото: David Beckham, Héctor Bellerín