Від Азара до Бекхема: чому футболісти голяться наголо

Футболісти знайшли спосіб урізноманітнити життя, сидячи у чотирьох стінах під час карантину. Спортсмени вирішили кардинально змінити свій зовнішній вигляд, поголившись наголо.

Відповідний “лисий” флешмоб під назвою #HaircutAtHome з кожним днем набирає дедалі більшої популярності у соцмережах.

Челендж #HaircutAtHome почався з хавбека мадридського Реала Едена Азара. 29-річний футболіст поголив голову наголо. Фотографію нового іміджу бельгійця виклав на своїй сторінці в Instagram його барбер Ахмед Алсанаві, який закликав всіх залишатися вдома, попри відросле волосся та інші обставини.

Алсанаві запропонував усім приєднатися до флешмобу. Для цього потрібно лише постригтися, не виходячи за поріг власного дому.

Першим, хто наслідував приклад Азара, став хавбек мадридського Атлетіко Сауль Ньїгес.

Не залишився осторонь і головний модник англійської Прем’єр-ліги іспанець Ектор Бельєрін. Футболіст закликав своїх фоловерів залишатися вдома та насолоджуватися сонячною погодою.

STAY home – з таким закликом звернувся форвард Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль, прикріпивши знімок без шевелюри.

До челленджу #HaircutAtHome приєднався також Девід Бекхем. Екс-футболіст та власник клубу Інтер Майамі тепер виглядає ось так.

У флешмобі взяли участь не лише футболісти. Актор Скотт Еванс, брат актора Кріса Еванса, поділився в своєму Instagram записом процесу стрижки. Зголивши певну кількість волосся машинкою, актор пожартував: Ну, тепер уже немає шляху назад!

Згодом Скот опублікував фінальний результат, але шанувальники актора зазначили, що його стрижка трохи нерівна. У відповідь на це Евенс додав відео, де його старший брат Кріс допомагає йому підрівняти кінчики.

Don’t worry @itskatelambert, my brother helped me even it out.

pic.twitter.com/a2s2vaEQ9a

— Scott Evans (@thescottevans) March 24, 2020