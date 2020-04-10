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Факты / Спорт

Введут экспресс-тесты на Covid-19: АПЛ хочет вернуться к тренировкам в мае

Руководство клубов английской Премьер-лиги разрабатывает варианты скорейшего возвращения к тренировкам.

По информации Daily Mail, команды планируют вернуться на базы до середины мая, а в июне возобновить матчи чемпионата. Клубы разработали ряд мер, которые помогут предотвратить возможное распространение Covid-19: на тренировочных базах установят экспресс-тесты на коронавирус, на которые футболистов будут проверять перед каждым занятием.

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Клубы уже сообщили игрокам, что скорее всего они возобновят тренировки в следующем месяце.

Сезон планируют доиграть за закрытыми дверями. Также есть вероятность, что болельщики не вернутся на стадионы до конца года.

Руководство АПЛ хочет завершить сезон за любую цену из-за обязательства лиги перед бродкастерами — в случае отмены части матчей клубы испытают большие финансовые потери.

Источник: Mirror

Фото: Getty Images

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