СМИ назвали клуб, который понесет наибольшие убытки из-за пандемии

Манчестер Юнайтед понесет наибольшие убытки среди английских футбольных клубов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Британская газета Daily Mail провела собственное исследование, по итогам которого пришла к выводу, что большая часть убытков клубов АПЛ придется на телевизионные трансляции. Среди показателей также коммерческие доходы и доходы от проведения матчей.

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Больше всего из-за пандемии потеряют топ-клубы: Манчестер Юнайтед (около €131 млн), Манчестер Сити (€123 млн), Ливерпуль (€116 млн), Челси (€103 млн), Тоттенхэм Хотспур (€94 млн), Арсенала (€85 млн).

Примечание: на изображении суммы приведены в фунтах стерлингов.

Чемпионат Англии приостановили из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

Ранее клубы английской премьер-лиги провели переговоры с футболистами о сокращении на 12 месяцев заработной платы на 30%.