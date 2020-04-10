Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что не стоит спешить с восстановлением футбольных чемпионатов, пока ситуация в мире не станет полностью безопасной.

Инфантино добавил, что пока восстановления любых турниров является безответственным.

— Нашим главным приоритетом, принципом, на котором основываются наши соревнования и которого мы призываем соблюдать — это здоровье. Ни один матч, турнир или лига не стоят того, чтобы ради них рисковать человеческой жизнью. Все должны это четко понимать. Восстанавливать соревнования, пока ситуация не на 100% безопасна, будет более чем безответственно. Лучше подождать немного больше, чем рисковать, — сказал Инфантино.

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Сейчас почти все футбольные чемпионаты мира приостановлены из-за пандемии коронавируса. Среди них представители топ-5 европейских лиг, а также украинская Премьер-лига. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы также перенесены на неопределенный срок.

Ранее ФИФА объявила об изменениях в регламенте мирового футбола, которые ввели из-за пандемии коронавируса.