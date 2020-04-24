Яна Шемякина: Мои амбиции переносят на следующий год вслед за Олимпиадой

ICTV запустил онлайн-проект Факты.Спорт из дома. В нем ведущий программы Факты.Спорт Андрей Ковальский со своего дома в режиме онлайн общается со звездами украинского спорта и его ключевыми представителями.

Героем спортивной рубрики стала шпажистка и олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне Яна Шемякина.

Спортсменка рассказала о жизни во время карантина, как поддерживает форму, сочетает материнство со спортивной карьерой и об Олимпийских играх в Токио.

Как удается в домашних условиях поддерживать свою форму?

— Я живу за городом, в деревне. Здесь есть огромная территория, где можно тренироваться. У меня есть бассейн, площадка, где можно прыгать и даже фехтовать — бой с тенью, конечно. Мне грех жаловаться на условия для тренировки — главное желание.

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Как твои маленькие дети относятся к твоей профессии и переживают ли отсутствие мамы? Как ты объединяешь материнство и спорт?

— Это очень трудно. Я читала пост борчихи Юли Ткач. Она писала, что ее сын уже в школу ходит. Он говорил: Я так рад, что карантин продлили. Вы с папой дома и я с вами постоянно. На самом деле, очень трудно. Детям не хватает мамы и постоянно закрадываются мысли, что, возможно, уже достаточно, потому что для детей и для меня это трудно. Но я понимаю, что дети вырастут, у меня есть мечта, которую лет через десять уже нельзя будет воплотить. Поэтому стараюсь с детьми время проводить и тренироваться, — рассказывает Яна.

Ты, наверное, хочешь стать минимум двукратной олимпийской чемпионкой. То, что Олимпиада в этом году не состоится, насколько больно это ударило по твоим амбициям?

— Я так и думала, что перенесут Олимпиаду, потому что в таких условиях невозможно проводить соревнования. Я считаю, что это правильное решение. Мои амбиции переносятся на следующий год. Что ни делается — все к лучшему. Еще один год для подготовки и попадания на Олимпийские игры.

Видеоинтервью с Яной Шемякиной появится позже на сайте Факты ICTV.

Следующими гостями онлайн-проекта Факты.Спорт из дома станет бронзовый призер Олимпийских игр-2016 и чемпион мира по прыжкам в высоту Богдан Бондаренко.