Яна Шемякіна: Мої амбіції переносять на наступний рік слідом за Олімпіадою

ICTV запустив онлайн-проект Факти.Спорт з дому. В ньому ведучий програми Факти.Спорт Андрій Ковальський зі своєї домівки у режимі онлайн спілкується із зірками українського спорту та його ключовими представниками.

Героєм спортивної рубрики стала шпажистка та олімпійська чемпіонка 2012 року у Лондоні Яна Шемякіна.

Спортсменка розповіла про життя під час карантину, які підтримує форму, поєднує материнство зі спортивною кар’єрою та про Олімпійські ігри.

Як вдається в домашніх умовах підтримувати свою форму?

— Я живу за містом, у селі. Тут є величезна територія, де можна тренуватися. В мене є басейн, майданчик, де можна стрибати та навіть фехтувати – бій з тінню, звичайно. Мені гріх жалітися на умови для тренування – головне бажання.

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Як твої маленькі діти ставляться до твоєї професії та переживають відсутність мами? Як ти поєднуєш материнство та спорт?

— Це дуже важко. Я читала пост борчині Юлі Ткач. Вона писала, що її син вже в школу ходить. Він казав: Я так радий, що карантин продовжили. Ви з татом вдома і я з вами постійно. Насправді, дуже важко. Дітям не вистачає мами і постійно закрадаються думки, що, можливо, вже досить, бо для дітей і для мене це важко. Але я розумію, що дітки виростуть, у мене є мрія, яку через років десять вже не можна буде втілити. Тому стараюся з дітьми час проводити і тренуватися, – розповідає Яна.

Ти, мабуть, хочеш стати щонайменше дворазовою олімпійською чемпіонкою. Те, що Олімпіада цього року не відбудеться, наскільки боляче це вдарило по твоїх амбіціях?

— Я так і думала, що перенесуть Олімпіаду, бо в таких умовах неможливо проводити змагання. Я вважаю, що це правильне рішення. Мої амбіції переносяться на наступний рік. Що не робиться – все на краще. Ще є один рік для підготовки та потрапляння на Олімпійські ігри.

Відеоінтерв’ю з Яною Шемякіною з’явиться згодом на сайті Факти ICTV.

Наступними гостями онлайн-проекту Факти.Спорт з дому стане бронзовий призер Олімпійських ігор-2016 та чемпіон світу зі стрибків у висоту Богдан Бондаренко.