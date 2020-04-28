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Факты / Спорт

Капелло назвал единственный испанский клуб, который не пострадает от пандемии

Бывший наставник сборной Англии, мадридского Реала и туринского Ювентуса Фабио Капелло считает, что подавляющее большинство испанских клубов столкнутся с проблемами из-за пандемии Covid-19.

— На мой взгляд, Реал — единственный испанский клуб, который не разрушит пандемия. Барселона и мадридский Атлетико сильно пострадают. Что касается трансферов, то рынок изменится коренным образом. Мы дошли до того, что за игроков платили абсурдные деньги, но теперь вернемся к более рациональным суммам, — отметил Капелло.

Ранее сообщалось, что общая сумма потерь испанского футбола составит до €1,9 млрд, если весь следующий сезон пройдет без зрителей.

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В турнирной таблице чемпионата Испании-2019/20 лидирует каталонская Барселона, имея в активе 58 очков.

Напомним, из-за финансового кризиса в каталонском клубе в летнее трансферное окно в Барселону не вернется бразильский форвард Неймар.

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