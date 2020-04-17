Неймар не вернется летом в Барселону из-за финансового кризиса

Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар не вернется в каталонскую Барселону в летнее трансферное окно из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Финансовые потери, которые понесли блаугранас, исключают возможность подписания Неймара. Парижане хотят выручить за 28-летнего бразильца €170 млн.

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Приоритетом Барселоны на трансферном рынке станет аргентинский форвард итальянского Интера Лаутаро Мартинес, за которого просят €111 млн. Однако испанский клуб хочет снизить цену и включить в трансфер футболистов для обмена.

Также одной из главных целей Барселоны остается продление контракта с Лионелем Месси, который заканчивается в 2022 году, а также с защитником Нельсоном Семеду, голкипером Марком-Андре тер Штегеном и форвардом Луисом Суаресом.

Неймар выступал за Барселону с 2013 по 2017 год. За это время бразилец вместе с командой стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании и обладателем Суперкубка страны. Также он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Напомним, бывший вице-президент Барселоны Эмили Руссо обвинил клуб в коррупции.

Источник: Catalunya Radio