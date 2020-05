Хавбека Тоттенхэма и сборной Англии Деле Алли избили и ограбили в собственном доме в ночь на 13 мая.

Инцидент произошел в 00.30 по местному времени, когда футболист с шестью друзьями и девушкой играли в бильярд в доме. Двое вооруженных ножами и в масках людей ворвались в дом Алли. Спортсмена и одного из его друзей ударили по лицу. К счастью, травмы оказались незначительными.

Грабители забрали у футболиста дорогие часы Richard Mille и Audemar Piguet. Также они украли ювелирные украшения, принадлежащие девушке футболиста Руби Мэй.

Сейчас полиция расследует дело. Следствие считает, что нападение на дом футболиста могло быть спланированным.

Позже футболист поблагодарил всех за поддержку в связи с ограблением, которое ему пришлось пережить в собственном доме:

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.

— Dele (@dele_official) May 13, 2020