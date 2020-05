Хавбека Тоттенгема та збірної Англії Деле Аллі побили та пограбували у власному будинку в ніч на 13 травня.

Інцидент стався о 00.30 за місцевим часом, коли футболіст із шістьма приятелями та дівчиною грали у більярд у будинку. Двоє озброєних ножами та у масках людей увірвалися в будинок Аллі. Спортсмена та одного з його друзів вдарили по обличчю. На щастя, травми виявилися незначними.

Грабіжники забрали у футболіста дорогий годинник Richard Mille та Audemar Piguet. Також вони вкрали ювелірні прикраси, що належать дівчині футболіста Рубі Мей.

Нині поліція розслідує справу. Слідство вважає, що напад на будинок футболіста міг бути спланованим.

Пізніше футболіст подякував усім за підтримку у зв’язку з пограбуванням, яке йому довелося пережити у власному будинку:

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.

— Dele (@dele_official) May 13, 2020