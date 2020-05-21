УАФ утвердила стадионы, где могут пройти матчи Лиги наций и отбора на ЧМ-2022

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил, по требованию УЕФА, список городов и стадионов, где сборная Украины сможет проводить домашние матчи в Лиге наций и квалификации на чемпионат мира 2022 года.

В перечень попали восемь городов, среди которых: Ужгород, Полтава и Запорожье.

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Интересно, что именно на ужгородском Авангарде сборная Украины в 1992 году сыграла первый матч в истории (игра против венгров завершилась поражением 1:3).

Список городов и стадионов, на которых планируется проведение домашних матчей в период 2020-2022 годов:

Киев, НСК Олимпийский (Лига наций, товарищеские матчи, отбор ЧМ)

Харьков, ОСК Металлист (Лига наций, товарищеские матчи, отбор ЧМ)

Львов, Арена Львов (Лига наций, товарищеские матчи, отбор ЧМ)

Одесса, Черноморец (товарищеские матчи, отбор ЧМ)

Днепр, Днепр-Арена (товарищеские матчи, отбор ЧМ)

Запорожье, Славутич-Арена (товарищеские матчи, отбор ЧМ)

Полтава, Ворскла им. А. Бутовского (товарищеские матчи)

Ужгород, Авангард (товарищеские матчи).

Напомним, в феврале стало известно, что в тренерский штаб Шевченко вошел итальянец, выигравший АПЛ с Лестером.