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УАФ утвердила стадионы, где могут пройти матчи Лиги наций и отбора на ЧМ-2022

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил, по требованию УЕФА, список городов и стадионов, где сборная Украины сможет проводить домашние матчи в Лиге наций и квалификации на чемпионат мира 2022 года.

В перечень попали восемь городов, среди которых: Ужгород, Полтава и Запорожье.

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Интересно, что именно на ужгородском Авангарде сборная Украины в 1992 году сыграла первый матч в истории (игра против венгров завершилась поражением 1:3).

Список городов и стадионов, на которых планируется проведение домашних матчей в период 2020-2022 годов:

  • Киев, НСК Олимпийский (Лига наций, товарищеские матчи, отбор ЧМ)
  • Харьков, ОСК Металлист (Лига наций, товарищеские матчи, отбор ЧМ)
  • Львов, Арена Львов (Лига наций, товарищеские матчи, отбор ЧМ)
  • Одесса, Черноморец (товарищеские матчи, отбор ЧМ)
  • Днепр, Днепр-Арена (товарищеские матчи, отбор ЧМ)
  • Запорожье, Славутич-Арена (товарищеские матчи, отбор ЧМ)
  • Полтава, Ворскла им. А. Бутовского (товарищеские матчи)
  • Ужгород, Авангард (товарищеские матчи).

Напомним, в феврале стало известно, что в тренерский штаб Шевченко вошел итальянец, выигравший АПЛ с Лестером.

Источник: УАФ

Фото: Dreamstime

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