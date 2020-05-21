УАФ утвердила стадионы, где могут пройти матчи Лиги наций и отбора на ЧМ-2022

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил, по требованию УЕФА, список городов и стадионов, где сборная Украины сможет проводить домашние матчи в Лиге наций и квалификации на чемпионат мира 2022 года.
В перечень попали восемь городов, среди которых: Ужгород, Полтава и Запорожье.
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Интересно, что именно на ужгородском Авангарде сборная Украины в 1992 году сыграла первый матч в истории (игра против венгров завершилась поражением 1:3).
Список городов и стадионов, на которых планируется проведение домашних матчей в период 2020-2022 годов:
- Киев, НСК Олимпийский (Лига наций, товарищеские матчи, отбор ЧМ)
- Харьков, ОСК Металлист (Лига наций, товарищеские матчи, отбор ЧМ)
- Львов, Арена Львов (Лига наций, товарищеские матчи, отбор ЧМ)
- Одесса, Черноморец (товарищеские матчи, отбор ЧМ)
- Днепр, Днепр-Арена (товарищеские матчи, отбор ЧМ)
- Запорожье, Славутич-Арена (товарищеские матчи, отбор ЧМ)
- Полтава, Ворскла им. А. Бутовского (товарищеские матчи)
- Ужгород, Авангард (товарищеские матчи).
Напомним, в феврале стало известно, что в тренерский штаб Шевченко вошел итальянец, выигравший АПЛ с Лестером.