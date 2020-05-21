УАФ затвердила стадіони, де можуть відбутися матчі Ліги націй та відбору на ЧС-2022

Виконком Української асоціації футболу затвердив, на вимогу УЄФА, список міст та стадіонів, де збірна України зможе проводити домашні матчі у Лізі націй та кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.

До переліку потрапили вісім міст, серед яких: Ужгород, Полтава та Запоріжжя.

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Цікаво, що саме на ужгородському Авангарді збірна України у 1992 році зіграла перший матч в історії (гра проти угорців завершилася поразкою 1:3).

Список міст та стадіонів, на яких планується проведення домашніх матчів у період 2020—2022 років:

Київ, НСК Олімпійський (Ліга націй, товариські матчі, відбір ЧС);

Харків, ОСК Металіст (Ліга націй, товариські матчі, відбір ЧС);

Львів, Арена Львів (Ліга націй, товариські матчі, відбір ЧС);

Одеса, Чорноморець (товариські матчі, відбір ЧС);

Дніпро, Дніпро-Арена (товариські матчі, відбір ЧС);

Запоріжжя, Славутич-Арена (товариські матчі, відбір ЧС);

Полтава, Ворскла ім. О. Бутовського (товариські матчі);

Ужгород, Авангард (товариські матчі).

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що в тренерський штаб Шевченко увійшов італієць, який виграв АПЛ з Лестером.