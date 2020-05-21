PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

УАФ затвердила стадіони, де можуть відбутися матчі Ліги націй та відбору на ЧС-2022

Виконком Української асоціації футболу затвердив, на вимогу УЄФА, список міст та стадіонів, де збірна України зможе проводити домашні матчі у Лізі націй та кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.

До переліку потрапили вісім міст, серед яких: Ужгород, Полтава та Запоріжжя.

Читайте: Шевченку та його асистентам запропонують нові контракти

Цікаво, що саме на ужгородському Авангарді збірна України у 1992 році зіграла перший матч в історії (гра проти угорців завершилася поразкою 1:3).

Список міст та стадіонів, на яких планується проведення домашніх матчів у період 2020—2022 років:

  • Київ, НСК Олімпійський (Ліга націй, товариські матчі, відбір ЧС);
  • Харків, ОСК Металіст (Ліга націй, товариські матчі, відбір ЧС);
  • Львів, Арена Львів (Ліга націй, товариські матчі, відбір ЧС);
  • Одеса, Чорноморець (товариські матчі, відбір ЧС);
  • Дніпро, Дніпро-Арена (товариські матчі, відбір ЧС);
  • Запоріжжя, Славутич-Арена (товариські матчі, відбір ЧС);
  • Полтава, Ворскла ім. О. Бутовського (товариські матчі);
  • Ужгород, Авангард (товариські матчі).

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що в тренерський штаб Шевченко увійшов італієць, який виграв АПЛ з Лестером.

Джерело: УАФ

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка