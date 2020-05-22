Все футболисты Ювентуса сдали отрицательные тесты на Covid-19

Футболисты туринского Ювентуса, прежде чем приступить к восстановлению тренировочного процесса, сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции.
По результатам тестов, все пробы игроков и тренировочного штаба — отрицательные.
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На этой неделе футболисты Ювентуса занимались индивидуально в небольших группах на клубной базе, придерживаясь строгих мер социального дистанцирования.
Вскоре команда из Турина возобновит тренировки в больших группах.
Putting in the work at JTC!
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https://t.co/AjN8zllAMF#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/fOcLMHfoDD
— JuventusFC (@juventusfcen) May 21, 2020
Чемпионат Италии приостановили из-за пандемии Covid-19 в марте. Точную дату возобновления сезона в Серии А должны определить до 28 мая.
Ранее ряд итальянских СМИ писали, что сезон в Серии А восстановят 13 июня.