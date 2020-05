Все футболисты Ювентуса сдали отрицательные тесты на Covid-19

Футболисты туринского Ювентуса, прежде чем приступить к восстановлению тренировочного процесса, сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции.

По результатам тестов, все пробы игроков и тренировочного штаба — отрицательные.

На этой неделе футболисты Ювентуса занимались индивидуально в небольших группах на клубной базе, придерживаясь строгих мер социального дистанцирования.

Вскоре команда из Турина возобновит тренировки в больших группах.

Putting in the work at JTC!

https://t.co/ruMDpuTG1o

https://t.co/AjN8zllAMF#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/fOcLMHfoDD

— JuventusFC (@juventusfcen) May 21, 2020