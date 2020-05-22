Всі футболісти Ювентуса здали негативні тести на Covid-19

Футболісти туринського Ювентуса, перш ніж приступити до відновлення тренувального процессу, здали тести на наявність коронавірусної інфекції.

За результатами тестів, всі проби гравців та тренувального штабу – негативні.

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Цього тижня футболісти Ювентуса займалися індивідуально у невеличких групах на клубній базі, дотримуючись суворих заходів соціального дистанціювання.

Невдовзі команда з Турину поновить тренування у більших групах.

Чемпіонат Італії призупинили через пандемію Covid-19 у березні. Точну дату відновлення сезону в Серії А повинні визначити до 28 травня.

Раніше низка італійських ЗМІ писали, що сезон у Серії А відновлять 13 червня.