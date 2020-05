Всі футболісти Ювентуса здали негативні тести на Covid-19

Футболісти туринського Ювентуса, перш ніж приступити до відновлення тренувального процессу, здали тести на наявність коронавірусної інфекції.

За результатами тестів, всі проби гравців та тренувального штабу – негативні.

Цього тижня футболісти Ювентуса займалися індивідуально у невеличких групах на клубній базі, дотримуючись суворих заходів соціального дистанціювання.

Невдовзі команда з Турину поновить тренування у більших групах.

Putting in the work at JTC!

— JuventusFC (@juventusfcen) May 21, 2020