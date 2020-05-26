Манчестер Юнайтед — Бавария Мюнхен — 2:1

Голы: Шерингем, 90+1 Сульшер, 90+3 — Баслер, 6

26 мая 1999 года состоялся последний финал Лиги чемпионов в XX веке. В решающем матче на Камп Ноу в Барселоне встретились Манчестер Юнайтед и мюнхенская Бавария.

Забив на шестой минуте матча подопечные Оттмара Хитцфельда вели в счете всю игру. Казалось, что трофей Лиги чемпионов поедет в Мюнхен, ведь немцам осталось простоять компенсированные минуты, что добавил ко второму тайму арбитр Пьерлуиджи Коллина.

Читайте: Стамбульское чудо: матчу Милан — Ливерпуль 15 лет

На первой добавленной минуте счет на табло изменил Тедди Шерингем, а через две минуты красных дьяволов вывел вперед Уле Гуннар Сульшер.

Финал 1999 года вполне мог стать украинским, если бы в полуфинале ЛЧ киевское Динамо таки дожало мюнхенскую Баварию. Однако первый и единственный выход украинской команды в финал главного клубного турнира Европы так и не состоялся.

Также Факты ICTV предлагают вспомнить, как Шахтер завоевал Кубок УЕФА, обыграв Вердер.