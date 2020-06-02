Пять футболистов каталонской Барселоны и два члена технической команды клуба переболели коронавирусом.

Каталонское радио RAC1 сообщило, что положительные результаты на Covid-19 были обнаружены еще в марте во время первой волны тестов.

Инфицированные вирусом работники и игроки клуба перенесли заболевание без симптомов. Сейчас они полностью выздоровели и вернулись к тренировкам и работе.

Прежде чем вернуться к занятиям на тренировочном поле, блаугранас несколько недель назад сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Все результаты были отрицательными.

Встреча с министром

Во вторник, 2 июня, министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла встретится в видеоформате с капитанами четырех клубов Ла Лиги — Лионелем Месси (Барселона), Серхио Рамосом (Реал Мадрид), Коке (Атлетико Мадрид) и Даниэлем Парехо (Валенсия).

Читайте: АПЛ вернется матчем Манчестер Сити — Арсенал — дата

Илла хочет узнать из первых уст о впечатлениях футболистов за девять дней, прежде чем в Испании возобновится чемпионат.

Когда возобновится Примера?

29 мая стало известно, что Ла Лига возобновится матчем 28 тура Севилья — Бетис, который состоится на арене Рамон Санчес Писхуан 11 июня.

Подопечные Кике Сетьена 13 июня на выезде встретятся с Мальоркой, а галактикос дома примут Эйбар 14 июня.

Известно, что Реал не будет доигрывать сезон на родном Сантьяго Бернабеу. Клуб принял решение провести оставшиеся матчи на стадионе Альфредо Ди Стифано, на котором играет резервная команда сливочных — Кастилья. На Бернабеу сейчас идет реконструкция спортивного сооружения.

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет Барселона, которая имеет в активе 58 очков. Вторую строчку занимает Реал (56), Севилья (47) идет третьей. В зоне вылета находятся Мальорка, Леганес и Эспаньол.

Источник: RAC1