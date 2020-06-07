Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко продлил контракт с национальной командой еще на 2,5 года.

Поэтому теперь он будет оставаться главным тренером до конца 2022 года, сообщил во время брифинга президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Предыдущий контракт Андрея Шевченко был рассчитан до июля 2020 года. Он должен был подготовить команду к Евро-2020, проведение которого было запланировано на лето этого года. Но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год.

Теперь после продления контракта, под руководством Андрея Шевченко сборная Украины выступит на чемпионате Европы и проведет отбор к чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре.