Всегда в моем сердце Шевченко признал, что мечтает в будущем возглавить Милан

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что в будущем хотел бы вернуться в итальянский Милан как тренер.

— Конечно, однажды я бы хотел вернуться в Милан в качестве тренера. Эта команда всегда будет в моем сердце, как и ее фанаты. Посмотрим, как все сложится, но одна из моих целей — вернуться в клуб тренером, — заявил Шевченко.

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В то же время, тренер сборной Украины отметил, что сейчас сосредоточен на работе с нынешней командой.

— Сейчас я думаю только о сборной Украины. Полностью сосредоточен на работе с командой, — заявил Шевченко.

К слову, Андрей Шевченко прокомментировал перенос Евро-2020 и дал советы на время карантина.

Источник: Milan News