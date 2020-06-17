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Факти / Спорт

У Британії виділили €133 млн на безкоштовну їжу дітям після заклику футболіста МЮ

Прем’єр-міністр Борис Джонсон запевнив, що уряд забезпечить літній продовольчий фонд для малозабезпечених сімей в Англії після заклику англійського футболіста Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Спершу в уряді Великої Британії заявили, що соціальна програма з підтримки дітей з малозабезпечених сімей не буде доступна під час літніх канікул. Завдяки їй діти отримували щотижня ваучери на £15 (майже €17) на їжу.

У відповідь на таке рішення, 22-річний форвард червоних дияволів опублікував у соцмережах звернення до влади із закликом його переглянути, щоб діти не голодували.

Рашфорд на цьому не зупинився, у вівторок він виступив в ефірі BBC, а також опублікував відкритий лист у колонці в газеті The Times.

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Також гравець зумів зібрати близько €22 млн для постачання їжі через благодійну організацію Fareshare UK.

Згодом декілька депутатів від правлячої Консервативної партії закликали переглянути рішення. Речник Джонсона заявив, що уряд виділить €133 млн (£120 млн) для літнього фонду харчування.

— Через пандемію прем’єр-міністр повністю розуміє, що діти та батьки стикаються з абсолютно небаченою ситуацією влітку. Тому ми забезпечимо літній фонд харчування, – сказав речник.

Таке рішення уряду схвально зустрів Рашфорд та його колеги по спорту. Сам футболіст опублікував у Twitter:

— Я навіть не знаю, що сказати. Подивіться, на що ми здатні, коли діємо разом. Це Англія у 2020 році, – написав Рашфорд.

Пізніше Маркус опублікував ще одне звернення, в якому йшлося, що кампанія стала інструментом, через який за допомогою можуть звернутися малозабезпечені сім’ї з усієї країни.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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