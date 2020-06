Прем’єр-міністр Борис Джонсон запевнив, що уряд забезпечить літній продовольчий фонд для малозабезпечених сімей в Англії після заклику англійського футболіста Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Спершу в уряді Великої Британії заявили, що соціальна програма з підтримки дітей з малозабезпечених сімей не буде доступна під час літніх канікул. Завдяки їй діти отримували щотижня ваучери на £15 (майже €17) на їжу.

У відповідь на таке рішення, 22-річний форвард червоних дияволів опублікував у соцмережах звернення до влади із закликом його переглянути, щоб діти не голодували.

Рашфорд на цьому не зупинився, у вівторок він виступив в ефірі BBC, а також опублікував відкритий лист у колонці в газеті The Times.

Читайте: В АПЛ замість прізвищ гравців на джерсі розмістять напис Black Lives Matter

Також гравець зумів зібрати близько €22 млн для постачання їжі через благодійну організацію Fareshare UK.

Згодом декілька депутатів від правлячої Консервативної партії закликали переглянути рішення. Речник Джонсона заявив, що уряд виділить €133 млн (£120 млн) для літнього фонду харчування.

Таке рішення уряду схвально зустрів Рашфорд та його колеги по спорту. Сам футболіст опублікував у Twitter:

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020