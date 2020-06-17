Прем’єр-міністр Борис Джонсон запевнив, що уряд забезпечить літній продовольчий фонд для малозабезпечених сімей в Англії після заклику англійського футболіста Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.
Спершу в уряді Великої Британії заявили, що соціальна програма з підтримки дітей з малозабезпечених сімей не буде доступна під час літніх канікул. Завдяки їй діти отримували щотижня ваучери на £15 (майже €17) на їжу.
У відповідь на таке рішення, 22-річний форвард червоних дияволів опублікував у соцмережах звернення до влади із закликом його переглянути, щоб діти не голодували.
An Open Letter to all MPs in Parliament…#maketheUturn
Please retweet and tag your local MPs pic.twitter.com/GXuUxFJdcv
— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 14, 2020
Рашфорд на цьому не зупинився, у вівторок він виступив в ефірі BBC, а також опублікував відкритий лист у колонці в газеті The Times.
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Також гравець зумів зібрати близько €22 млн для постачання їжі через благодійну організацію Fareshare UK.
My day job… pic.twitter.com/jgHLHg1lYN
— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020
Згодом декілька депутатів від правлячої Консервативної партії закликали переглянути рішення. Речник Джонсона заявив, що уряд виділить €133 млн (£120 млн) для літнього фонду харчування.
— Через пандемію прем’єр-міністр повністю розуміє, що діти та батьки стикаються з абсолютно небаченою ситуацією влітку. Тому ми забезпечимо літній фонд харчування, – сказав речник.
Таке рішення уряду схвально зустрів Рашфорд та його колеги по спорту. Сам футболіст опублікував у Twitter:
— Я навіть не знаю, що сказати. Подивіться, на що ми здатні, коли діємо разом. Це Англія у 2020 році, – написав Рашфорд.
I don’t even know what to say.
Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.
— Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 16, 2020
Пізніше Маркус опублікував ще одне звернення, в якому йшлося, що кампанія стала інструментом, через який за допомогою можуть звернутися малозабезпечені сім’ї з усієї країни.