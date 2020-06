В АПЛ вместо фамилий игроков на джерси разместят надпись Black Lives Matter

Клубы английской Премьер-лиги согласились заменить фамилии на джерси игроков на надпись Black Lives Matter (Жизни чернокожых важны) при условии согласия самих футболистов.

Такая акция состоится в первом после возобновления чемпионата туре.

Читайте: В Британии активизируются ультраправые движения: фанаты готовят нападения на акции BLM

В ФИФА отметили, что не будут возражать против того, чтобы сообщение разместили на футболках. Также разрешили нанести на груди знак благодарности работникам Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), которые борются с пандемией коронавируса.

Premier League clubs will replace player names from the backs of shirts with ‘Black Lives Matter’ for next week’s restart, reports @David_Ornstein pic.twitter.com/NEZjxD0lfO

— B/R Football (@brfootball) June 11, 2020