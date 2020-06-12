В АПЛ вместо фамилий игроков на джерси разместят надпись Black Lives Matter

Клубы английской Премьер-лиги согласились заменить фамилии на джерси игроков на надпись Black Lives Matter (Жизни чернокожых важны) при условии согласия самих футболистов.

Такая акция состоится в первом после возобновления чемпионата туре.

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В ФИФА отметили, что не будут возражать против того, чтобы сообщение разместили на футболках. Также разрешили нанести на груди знак благодарности работникам Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), которые борются с пандемией коронавируса.

Premier League clubs will replace player names from the backs of shirts with ‘Black Lives Matter’ for next week’s restart, reports @David_Ornstein pic.twitter.com/NEZjxD0lfO — B/R Football (@brfootball) June 11, 2020

Соответствующую инициативу выдвинули на заседании клубов АПЛ, и она была поддержана единогласно представителями команд. Также утвердили протоколы возвращения к игре и план действий команд и организаторов матча во время игрового дня, по которому игрокам и тренерам не придется носить маски.

АПЛ приостановили 13 марта из-за пандемии коронавируса. На тот момент большинство команд успели отыграть 29 туров.

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет Ливерпуль, который имеет в активе 82 очка. Следом идет Манчестер Сити (57), Лестер Сити (53) — третий. В зоне вылета находятся Борнмут, Астон Вилла и Норвич Сити.

Текущий сезон АПЛ должен возобновиться 17 июня. В рамках перенесенных матчей 28 тура Астон Вилла примет Шеффилд Юнайтед, Арсенал на выезде сыграет с Манчестер Сити.