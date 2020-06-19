Украинского атлета и тренера по горнолыжному спорту Алексея Борисенко нашли мертвым на горе Фудзияма в Японии.

Полиция префектуры Яманаси заявила, что неустановленное человеческое тело на седьмой станции горы, которое нашли еще 12 мая, опознали 18 июня. Погибшим оказался украинский марафонец.

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Поиск Борисенко начали 7 марта после того, как посольство Украины в Японии заявило о его исчезновении.

Во время поисков спасатели нашли вещи Борисенко на высоте 2,4 тыс. метров. По информации японских СМИ, украинец поднимался один на гору, а потом с ним произошел несчастный случай.

View this post on Instagram A post shared by Borysenko Oleksii (@aleksej_ukr) on Jan 18, 2020 at 1:37pm PST

Борисенко прибыл в Японию для участия в Токийском марафоне, который впоследствии отменили из-за пандемии коронавируса. На самолет в Украину он не сел, а часть его вещей остались в отеле. Последний раз он выходил на связь 28 февраля. Впоследствии от его друзей стало известно, что марафонец планировал подняться на Фудзияму.

Гора Фудзияма является самой высокой точкой в ​​Японии, ее высота достигает 3 776 метров. Гора является чрезвычайно популярной среди японских и иностранных туристов. Ежегодно ее посещают около 200 тыс. человек. Впрочем, восхождение на гору Фудзияма из-за погодных условий запрещается до июля.

Источник: The Sankei News

Фото: Borysenko Oleksii