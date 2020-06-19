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Факти / Спорт

Українського атлета Борисенка знайшли мертвим на горі Фудзі

Українського атлета та тренера із гірськолижного спорту Олексія Борисенка знайшли мертвим на горі Фудзі у Японії.

Поліція префектури Яманасі заявила, що невстановлене людське тіло на сьомій станції гори, яке знайшли ще 12 травня, опізнали 18 червня. Загиблим виявився український марафонець.

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Пошук Борисенка розпочали 7 березня після того, як посольство України у Японії заявило про його зникнення.

Під час пошуків рятувальники знайшли речі Борисенка на висоті 2,4 тис. метрів. За інформацією японських ЗМІ, українець піднімався наодинці на гору, а потім з ним стався нещасний випадок.

 

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A post shared by Borysenko Oleksii (@aleksej_ukr) on

Борисенко прибув до Японії для участі у Токійському марафоні, що згодом скасували через пандемію коронавірусу. На літак до України він не сів, а частина його речей залишилися в готелі. Востаннє він виходив на зв’язок 28 лютого. Згодом через його друзів стало відомо, що марафонець планував піднятися на Фудзі.

Гора Фудзі є найвищою точкою у Японії, її висота сягає 3 776 метрів. Гора є надзвичайно популярною серед японських та іноземних туристів. Щорічно її відвідують близько 200 тис. осіб. Втім, сходження на гору Фудзі через погодні умови забороняється до липня.

Джерело: The Sankei News

Фото: Borysenko Oleksii

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