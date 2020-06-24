Athlete A: на Netflix вышел фильм о громком скандале в спорте — деле Нассара

Релиз документального фильма Athlete A от режиссеров Бонни Коэн и Джона Шенка состоялся на Netflix 24 июня.

Лента Athlete A посвящена гимнасткам, которые пережили жестокое поведение со стороны главного врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара. Также в фильме рассказывается, как журналисты разоблачили токсичную культуру Федерации спортивной гимнастики (USAG).

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Фильм раскрывает детали дела Ларри Нассара, почему он злоупотреблял своими служебными обязанностями более двух десятилетий и почему его покрывала USAG.

Семь дней назад Netflix представил трейлер фильма, который за неделю собрал более 1 млн просмотров на YouTube.

Коэн и Шенк рассказали, что история с Ларри Нассаром получила огласку после того, как о ней заговорила бывшая гимнастка сборной США Дженнифер Сей, которая в 1986 году выиграла чемпионат своей страны по спортивной гимнастике.

Доступ к расследованию IndyStar позволил режиссерам ленты начать съемки прежде чем дело Нассара начали рассматривать в суде.

— Поскольку количество его жертв продолжало расти, мы стали это документировать, — сказал Шенк.

В Athlete A много героев — журналисты Мариса Крятковски, Марк Алесиа, Тим Эванс и Стив Берта из IndyStar, детектив Андреа Манфорд, который нашел детскую порнографию в доме Нассара, адвокаты Джон Мэнли и Анжела Повилайтис, которые защищали его жертв, бывшие гимнастки сборной США — Мэгги Николс, Рэйчел Денголлендер и Джейми Данцшер.

Денголлендер, которая сейчас работает адвокатом, стала первой гимнасткой, публично обвинившей Нассара. Ей было 15 лет, когда она поехала к нему на прием в Мичиганский государственный университет. Более полутора лет он неоднократно злоупотреблял своими профессиональными обязанностями по отношению к ней под видом лечения. Она сообщила о Нассаре в гимнастическом зале, где занималась, но ее слова не приняли во внимание.

Тогда Рейчел начала собирать бумаги и записки против Нассара. Примерно тогда же с бумагами против врача анонимно выступила Данцшер.

Адвокаты Нассара отвергали любые обвинения против него, а также, что он сознательно нарушал свои профессиональные обязанности. Слова юристов вызвали обратный эффект и количество женщин, которые обвинили врача в домогательствах превысило сотню.

Дело Ларри Нассара

Эта история всколыхнула мир гимнастики в 2016 году, после того, как более 150 женщин выступили с заявлениями, обвинив бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара в сексуальных домогательствах.

Через два года его признали виновным по семи пунктам сексуального насилия над несовершеннолетними и приговорили к 175 годам тюрьмы.

Нассар признал себя виновным в сексуальных домогательствах по отношению к десяти гимнасткам, среди которых участницы олимпийской сборной США.