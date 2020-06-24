Athlete A: на Netflix вийшов фільм про гучний скандал у спорті – справу Нассара

Реліз документальної стрічки Athlete A від режисерів Бонні Коен та Джона Шенка відбувся на Netflix 24 червня.

Стрічка Athlete A присвячена гімнасткам, які пережили жорстоку поведінку з боку головного лікаря збірної США з гімнастики Ларрі Нассара. Також у фільмі розповідається, як журналісти викрили токсичну культуру Федерації спортивної гімнастики (USAG).

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Фільм розкриває деталі справи Ларрі Нассара, чому він зловживав своїми службовими обов’язками понад два десятиліття та чому його покривала USAG.

Сім днів тому Netflix презентував трейлер фільму, який за тиждень зібрав понад 1млн переглядів на YouTube.

Коен і Шенк розповіли, що історія з Ларрі Нассаром набула розголосу після того, як про неї заговорила колишня гімнастка збірної США Дженніфер Сей, яка у 1986 році виграла чемпіонат своєї країни зі спортивної гімнастики.

Доступ до розслідування IndyStar дозволив режисерам стрічки розпочати зйомки перш ніж справу Нассара почали розглядати у суді.

— Оскільки кількість його жертв продовжувала зростати, ми стали це документувати, – сказав Шенк.

В Athlete A багато героїв – журналісти Маріса Крятковскі, Марк Алесія, Тім Еванс та Стів Берта з IndyStar, детектив Андреа Манфорд, який знайшов дитячу порнографію у будинку Нассара, адвокати Джон Менлі та Анжела Повілайтіс, котрі захищали його жертв, колишні гімнастки збірної США – Меггі Ніколс, Рейчел Денголлендер та Джеймі Данцшер.

Денголлендер, яка зараз працює адвокатом, стала першою гімнасткою, яка публічно звинуватила Нассара. Їй було 15 років, коли вона поїхала до нього на прийом у Мічиганський державний університет. Понад півтора роки він неодноразово зловживав своїми професійними обов’язками щодо неї під виглядом лікування. Вона повідомила про Нассара у гімнастичному залі, де займалася, але її слова не взяли до уваги.

Тоді Рейчел почала збирати папери та записки проти Нассара. Приблизно тоді ж з паперами проти лікаря анонімно виступила Данцшер.

Адвокати Нассара відкидали будь-які обвинувачення проти нього, а також, що він свідомо порушував свої професійні обов’язки. Слова юристів викликали зворотній ефект і кількість жінок, які звинуватили лікаря у домаганнях сягнула за сотню.

Справа Ларрі Нассара

Ця історія сколихнула світ гімнастики у 2016 році, після того, як понад 150 жінок виступили із заявами, звинувативши колишнього лікаря збірної США зі спортивної гімнастики Ларрі Нассара у сексуальних домаганнях.

Через два роки його визнали винним за семи пунктами сексуального насильства над неповнолітніми та засудили до 175 років ув’язнення.

Нассар визнав себе винним у сексуальних домаганнях щодо десяти гімнасток, серед яких учасниці олімпійської збірної США.