Международный день спортивного журналиста ежегодно отмечается 2 июля. Праздник возник после того, как в 1924 году на Международном конгрессе представителей спортивной прессы создали Международную ассоциацию спортивной прессы.

Спортивные журналисты, как и остальные представители медиа, часто попадают в курьезные и даже опасные ситуации. Факты ICTV собрали пять забавных случаев, в которые попадали в последнее время спортивные журналисты.

Корреспондент телеканала ESPN Лора Рутлердж за несколько дней дважды была в эпицентре внимания. Сначала она посетила университетское мероприятие, где ее немного потягал за собой бульдог, который был маскотом. А потом во время освещение матча команд Массачусетса и Джорджии ее завалили два огромных футболиста после розыгрыша мяча.

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened…even though I’m a Gator pic.twitter.com/b1FTCPaqtH

А вот репортер Моника Бенавете пострадала от точного выстрела одного из игроков перед матчем 1/2 финала Лиги Европы-2018/19 между Валенсией и Арсеналом.

В ее голову попал мяч, когда она вела репортаж со стадиона Месталья.

This happened about 5 yards from us. I think they were aiming for Keown… pic.twitter.com/c27S4auGdI

В довольно пикантную ситуацию попали испанские журналисты Альфонсо Мерлос и Алексия Ривас. Мужчина как раз вел прямой эфир, посвященный ситуации вокруг пандемии Covid-19, когда за его спиной голышом прошлась бывшая журналистка спортивного издания Marca.

Пикантности инцидента добавляет то, что Мерлос женат на другой женщине.

Звезда Манчестер Юнайтед Поль Погба изрядно пошутил на репортером ESPN. Алексис Нуньес как раз брала интервью у новичка красных дьяволов Ромелу Лукаку на вилле в США, где рядом был Погба.

Французский игрок предложил сыграть в Камень, ножницы, бумага втроем, после чего толкнул девушку, которая проиграла, в бассейн.

.@paulpogba vs. @alexisenunes vs. @RomeluLukaku9 in rock, paper, scissors? You know it!

Keep your here for more exclusive content pic.twitter.com/aPOTYJeOm6

— ESPN FC (@ESPNFC) July 10, 2017