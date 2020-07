Міжнародний день спортивного журналіста щорічно відзначають 2 липня. Свято виникло після того, як у 1924 році на Міжнародному конгресі представників спортивної преси створили Міжнародну асоціацію спортивної преси.

Спортивні журналісти, як і решта представників медіа, часто потрапляють у курйозні та навіть небезпечні ситуації. Факти ICTV підготували п’ять кумедних випадків, в які потрапляли останнім часом спортивні журналісти.

Кореспондент телеканалу ESPN Лора Рутлердж за кілька днів двічі була в епіцентрі уваги. Спершу вона відвідала університетський захід, де її трохи потягав за собою бульдог, який був маскотом. А згодом під час висвітлювання матчу команд Массачусетса та Джорджії її завалили два величезних футболісти після розіграшу м’яча.

Took an L in Athens today. So many thanks to everyone at @UGAAthletics for their help after this happened…even though I’m a Gator pic.twitter.com/b1FTCPaqtH

А ось репортер Моніка Бенавете постраждала від точного пострілу одного з гравців перед матчем 1/2 фіналу Ліги Європи-2018/19 між Валенсією та Арсеналом.

В її голову влучив м’яч, коли вона вела репортаж зі стадіону Месталья.

— Jake Humphrey (@mrjakehumphrey) May 9, 2019

This happened about 5 yards from us. I think they were aiming for Keown… pic.twitter.com/c27S4auGdI

В досить пікантну ситуацію потрапили іспанські журналісти Альфонсо Мерлос та Алексія Рівас. Чоловік саме вів прямий ефір, який був присвячений ситуації довкола пандемії Covid-19, коли за його спиною голяка пройшлася колишня журналістка спортивного видання Marca.

Пікантності інциденту додає те, що Мерлос одружений з іншою жінкою.

Зірка Манчестер Юнайтед Поль Погба неабияк пожартував на репортером ESPN. Алексіс Нуньєс саме брала інтерв’ю у новачка червоних дияволів Ромелу Лукаку у маєтку у США, де поруч був Погба.

Французький гравець запропонував зіграти у Камінь, ножиці, папір втрьох, після чого штовхнув дівчину, яка програла, у басейн.

.@paulpogba vs. @alexisenunes vs. @RomeluLukaku9 in rock, paper, scissors? You know it!

Keep yourhere for more exclusive content pic.twitter.com/aPOTYJeOm6

— ESPN FC (@ESPNFC) July 10, 2017