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Факти / Спорт

До цього варто було бути готовим: 5 курйозів зі спортивними журналістами

Міжнародний день спортивного журналіста щорічно відзначають 2 липня. Свято виникло після того, як у 1924 році на Міжнародному конгресі представників спортивної преси створили Міжнародну асоціацію спортивної преси.

Спортивні журналісти, як і решта представників медіа, часто потрапляють у курйозні та навіть небезпечні ситуації. Факти ICTV підготували п’ять кумедних випадків, в які потрапляли останнім часом спортивні журналісти.

Читайте: Міжнародний день спортивного журналіста – СМС-привітання

Кореспондент телеканалу ESPN Лора Рутлердж за кілька днів двічі була в епіцентрі уваги. Спершу вона відвідала університетський захід, де її трохи потягав за собою бульдог, який був маскотом. А згодом під час висвітлювання матчу команд Массачусетса та Джорджії її завалили два величезних футболісти після розіграшу м’яча.

А ось репортер Моніка Бенавете постраждала від точного пострілу одного з гравців перед матчем 1/2 фіналу Ліги Європи-2018/19 між Валенсією та Арсеналом.

В її голову влучив м’яч, коли вона вела репортаж зі стадіону Месталья.

В досить пікантну ситуацію потрапили іспанські журналісти Альфонсо Мерлос та Алексія Рівас. Чоловік саме вів прямий ефір, який був присвячений ситуації довкола пандемії Covid-19, коли за його спиною голяка пройшлася колишня журналістка спортивного видання Marca.

Пікантності інциденту додає те, що Мерлос одружений з іншою жінкою.

Зірка Манчестер Юнайтед Поль Погба неабияк пожартував на репортером ESPN. Алексіс Нуньєс саме брала інтерв’ю у новачка червоних дияволів Ромелу Лукаку у маєтку у США, де поруч був Погба.

Французький гравець запропонував зіграти у Камінь, ножиці, папір втрьох, після чого штовхнув дівчину, яка програла, у басейн.

Інколи журналісти потрапляють і в ніякові ситуації, як от Ділетта Леотта. Фанати Наполі під час матчу Серії А вимагали, щоб вона показала свої груди.

Вона не розгубилася і спершу пригрозила глядачам на трибуні вказівним пальцем, а потім показала дизлайк великим пальцем. Насамкінець Ділетта привітала вболівальників, помахавши їм рукою.

День спортивного журналіста можна провести за переглядом фільмів про спорт, мотивацію та силу волі людини. Факти ICTV підготували підбірку фільмів про спорт.

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