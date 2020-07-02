Исполком Украинской ассоциации футбола выбрал арены, на которых сборная Украины сыграет домашние матчи в дивизионе А четвертой группы Лиги наций сезона-2020/21.

В первом туре группового этапа Лиги наций подопечные Андрея Шевченко дома принимать сборную Швейцарии. Игра запланирована на 3 сентября 2020 во Львове на стадионе Арена Львов.

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А вот команды Германии и Испании сине-желтые примут в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Резервным стадионом для трех матчей избран харьковский ОСК Металлист.

Календарь матчей группы А4 Лиги наций-2020/21:

1 тур — 3 сентября

Германия — Испания

Украина — Швейцария — Львов, Арена Львов

2 тур — 6 сентября

Испания — Украина

Швейцария — Германия

3 тур — 10 октября

Испания — Швейцария

Украина — Германия — Киев, НСК Олимпийский

4 тур — 13 октября

Германия — Швейцария

Украина — Испания — Киев, НСК Олимпийский

5 тур — 14 ноября

Германия — Украина

Швейцария — Испания

6 тур — 17 ноября

Испания — Германия

Швейцария — Украина

Согласно регламенту Лиги наций, победители каждой из четырех групп элитного дивизиона А сыграют в финале четырех. Команды, занявшие последние места в своих квартетах, понизятся в дивизион В.

Действующим победителем турнира является сборная Португалии. В финале турнира сезона-2018/19, который состоялся на стадионе Драгау в Порту, Криштиану Роналду и компания минимально обыграли сборную Нидерландов — 1:0. Полуфиналистами Лиги наций стали Англия и Швейцария, которые заняли третье и четвертое место соответственно.