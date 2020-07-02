В Дании полиция избила дубинками фанатов, нарушивших социальную дистанцию

В Дании финальный матч Кубка страны по футболу, в котором встречались Ольборг и Сеннерйюск, прервали на 15 минут из-за нарушения болельщиками социальной дистанции на трибунах стадиона.

Федерация футбола Дании выделила для фанатов финалистов по 750 билетов на решающую игру в Эсбьерге на Блю Уотер Арена, но при условии их соблюдения социальной дистанции во время матча. Болельщики должны держаться ​​друг от друга на расстоянии двух метров.

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Однако, активные фанаты Ольборга не соблюдали рекомендаций, поэтому арбитр вынужден был прервать встречу. Сначала с нарушителями общались представители клуба, футболисты и тренера.

Нарушителей вывели с арены, а к тем, кто больше всего сопротивлялся, полиция применила дубинки.

Videoen er blevet taget ned. Den er dog her: pic.twitter.com/2paKJcsguO — Simon Sørensen (@Bifsimon) July 1, 2020

Всего задержали около 50 активных фанов Ольборга, которых сразу же отправили автобусом домой. Интересно, что самых активных фанатов полиция рассадили как можно ближе друг к другу.

По итогам инцидента арестовали только одного человека, который оказывал наибольшее сопротивление правоохранителям.

Победу в финале Кубка Дании одержал Сеннерйюск со счетом 2:0. Для клуба это первая победа в этом турнире в истории. Цвета действующих обладателей Кубка защищает украинский форвард Артем Довбик, однако финальную игру он провел в запасе.

Источник: Ekstra Bladet