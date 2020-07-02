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Факты / Спорт

В Дании полиция избила дубинками фанатов, нарушивших социальную дистанцию

В Дании финальный матч Кубка страны по футболу, в котором встречались Ольборг и Сеннерйюск, прервали на 15 минут из-за нарушения болельщиками социальной дистанции на трибунах стадиона.

Федерация футбола Дании выделила для фанатов финалистов по 750 билетов на решающую игру в Эсбьерге на Блю Уотер Арена, но при условии их соблюдения социальной дистанции во время матча. Болельщики должны держаться ​​друг от друга на расстоянии двух метров.

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Однако, активные фанаты Ольборга не соблюдали рекомендаций, поэтому арбитр вынужден был прервать встречу. Сначала с нарушителями общались представители клуба, футболисты и тренера.

Нарушителей вывели с арены, а к тем, кто больше всего сопротивлялся, полиция применила дубинки.

Всего задержали около 50 активных фанов Ольборга, которых сразу же отправили автобусом домой. Интересно, что самых активных фанатов полиция рассадили как можно ближе друг к другу.

По итогам инцидента арестовали только одного человека, который оказывал наибольшее сопротивление правоохранителям.

Победу в финале Кубка Дании одержал Сеннерйюск со счетом 2:0. Для клуба это первая победа в этом турнире в истории. Цвета действующих обладателей Кубка защищает украинский форвард Артем Довбик, однако финальную игру он провел в запасе.

Источник: Ekstra Bladet

Фото: Dreamstime

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