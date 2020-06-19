В Черногории зафиксировали новые случаи заражения Covid-19, хотя страна еще 25 мая заявила, что поборола инфекцию.

Директор клинического центра Подгорицы Евто Еракович утверждает, что новые случаи коронавируса были завезены из соседней Сербии.

— Появление вируса в Черногории не является неожиданностью, учитывая безответственность наших граждан. Думаю, что в ближайшие дни количество зараженных увеличится, — сказал Еракович.

По его словам, к новым случаям заражения привел выезд граждан Черногории на полуфинальный матч Кубка Сербии между Партизаном и Црвеной Звездой (1:0).

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Игра состоялась в Белграде еще 10 июня. Сербские власти разрешили присутствовать болельщикам на трибунах при условии соблюдения ими социальной дистанции. Впрочем, вместо 11 тыс. фанатов, как ожидали власти, на стадионе оказалось около 25 тыс.

На практике зрители не придерживались социальной дистанции, жгли пиротехнику и громко поддерживали свои команды.

На протяжении 42 дней в Черногории не было зафиксировано ни одного случая заражения, а затем с 14 июня обнаружили девять новых инфицированных.

Источник: Blic

Фото: Piekne90