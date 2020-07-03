Капитан каталонской Барселоны Лионель Месси не планирует продлевать свой контракт с блаугранас, который заканчивается следующим летом.

Переговоры аргентинца с клубом начались очень хорошо, но потом обстоятельства заставили Месси пересмотреть свое решение. Капитан уже сообщил партнерам по команде, что не хочет становиться проблемой для клуба.

Читайте: Месси покинул топ-3 претендентов на Золотой мяч

Форвард устал от постоянной утечки информации, в которой именно аргентинец часто позиционируется, как виновник тех или иных конфликтов в клубе, хотя не имеет к ним никакого отношения. Также Лионель устал от отсутствия у каталонцев четкого победного плана.

Сам футболист говорил, что будет оставаться в клубе до тех пор, пока его хочет видеть в своих рядах Барса.

В чемпионате Испании после 33 туров Барселона продолжает идти второй, отставая от лидера мадридского Реала на четыре пункта. В последних двух матчах каталонцы потеряли очки, сыграв вничью с Сельтой и Атлетико, тогда как Реал победил в шести матчах подряд после рестарта сезона.

Также в текущем розыгрыше Лиги чемпионов Барса еще не обеспечила свое участие в 1/4 финала, после того как в первом матче на Сан-Паоло в Неаполе сыграла вничью с Наполи.

Источник: Cadena SER