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Факты / Спорт

Барселона в меньшинстве вырвала ничью в матче с Наполи

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Наполи принимала Барселону на стадионе Сан Паоло. Встреча завершилась минимальной ничьей 1:1.

Счет на 30-й минуте матча открыл Дрис Мартенс. Ответный гол забил Антуан Гризманн на 57-й минуте.

На 89-й минуте Артуро Видаль получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Читайте: Лига чемпионов-2019/20: календарь и результаты матчей

Напомним, ответный матч команд состоится 18 марта в Барселоне на Камп Ноу.

Фото: Getty Images

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