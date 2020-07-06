PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Вспышка Covid-19 в Динамо Брест: заразились Хачериди, Милевский и еще 14 человек

В белорусском футбольном клубе Динамо Брест произошла вспышка коронавируса. В настоящее время количество инфицированных достигло 16 человек, среди них трое украинских легионеров Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

Среди инфицированных пять человек из персонала клуба и одиннадцать футболистов. Кроме трех украинцев Covid-19 заразились: Денис Лаптев, Всеволод Садовский, Сергей Игнатович, Максим Витус, Роман Юзепчук, Кирилл Печенин, Михаил Гордейчук и Сергей Кривец. Три спортсмена находятся в больнице, остальные — на самоизоляции дома.

Читайте: В УЕФА нет альтернатив для завершения Лиги чемпионов кроме Финала восьми

3 июля Динамо Брест провел выездной матч в рамках чемпионата Беларуси против ФК Смолевичи (3:3). Белорусская федерация футбола отказалась перенести эту игру несмотря на то, что в трех футболистов Динамо подтвердили вирус.

Милевский, Витус и Кривец приняли участие в игре против Смолевичей. ПЦР-тесты им сделали уже после матча.

Сейчас Беларусь находится на 26 месте по количеству инфицированных Covid-19. Всего в стране подтверждены 63 554 случая заражения, умерли 423 человека. 2 июля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна фактически победила коронавирус. По его мнению, Беларусь в вопросе пандемии проявила политическое благоразумие и народную мудрость.

Источник: Tribuna.by

Фото: FC Dynamo Brest

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка