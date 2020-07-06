Вспышка Covid-19 в Динамо Брест: заразились Хачериди, Милевский и еще 14 человек

В белорусском футбольном клубе Динамо Брест произошла вспышка коронавируса. В настоящее время количество инфицированных достигло 16 человек, среди них трое украинских легионеров Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

Среди инфицированных пять человек из персонала клуба и одиннадцать футболистов. Кроме трех украинцев Covid-19 заразились: Денис Лаптев, Всеволод Садовский, Сергей Игнатович, Максим Витус, Роман Юзепчук, Кирилл Печенин, Михаил Гордейчук и Сергей Кривец. Три спортсмена находятся в больнице, остальные — на самоизоляции дома.

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3 июля Динамо Брест провел выездной матч в рамках чемпионата Беларуси против ФК Смолевичи (3:3). Белорусская федерация футбола отказалась перенести эту игру несмотря на то, что в трех футболистов Динамо подтвердили вирус.

Милевский, Витус и Кривец приняли участие в игре против Смолевичей. ПЦР-тесты им сделали уже после матча.

Сейчас Беларусь находится на 26 месте по количеству инфицированных Covid-19. Всего в стране подтверждены 63 554 случая заражения, умерли 423 человека. 2 июля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна фактически победила коронавирус. По его мнению, Беларусь в вопросе пандемии проявила политическое благоразумие и народную мудрость.

Источник: Tribuna.by

Фото: FC Dynamo Brest