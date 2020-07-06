В 16-летнего футболиста попала молния на тренировке

Во время тренировки российской команды ПФЛ Знамя Труда в 16-летнего голкипера Ивана Заборовского попала молния.

Сейчас спортсмен находится в реанимации. Врачи ввели его в состояние искусственной комы.

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На видео инцидента, которое появилось в сети, видно, что Заборовский занимался отдельно от партнеров по команде. Игрок как раз собирался пробить по мячу, когда в него попала молния.

Одноклубники сразу побежали в сторону игрока, а тренер оказал первую помощь, после чего его госпитализировали.

Невероятное видео: во время тренировки в 16-летнего вратаря клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния. Парень выжил, но серьезно пострадал и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Его ввели в искусственную кому. pic.twitter.com/bbVDJeZmSx — baza (@bazabazon) July 6, 2020

Гендиректор клуба Игорь Майоров позже отметил, что Заборовского удалось спасти благодаря экстренные первой помощи. Машина скорой помощи тоже оперативно прибыла на место происшествия.

Первенство Профессиональной футбольной лиги сезона-2019/20 решили завершить досрочно. На момент паузы в ПФЛ ФК Знамя Труда занимал одиннадцатую строчку в дивизионе ПФЛ-Запад.

Инцидент на Ямайке

В сентябре прошлого года во время матча юношеских команд на Ямайке молния попала в футбольное поле.

Из-за этого четыре футболиста команды упали на поле и впоследствии были госпитализированы в ближайшую больницу.